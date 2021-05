Vecchi: «Dimarco cresciuto molto, giocatore completo. È pronto per l’Inter»

Stefano Vecchi, ex allenatore della Primavera dell’Inter, intervistato da “TuttoSport” oggi in edicola ha parlato di Federico Dimarco e sul suo possibile ritorno in nerazzurro

PRONTO – Queste le parole di Stefano Vecchi su Federico Dimarco: «Dimarco? L’Inter ha sempre puntato su di lui. Rappresentava un prospetto di sicuro avvenire. Dove è migliorato? Non potevano esistere dubbi sulle sue capacità offensive. Doveva migliorare in fase difensiva: uno contro uno, linea, atteggiamento da adottare in determinate circostanze. Quest’anno, vedendolo giocare anche nei tre dietro, e non solo come esterno, si è certificato il salto di qualità. Dimarco, oggi, è un giocatore completo».

SALTO – Vecchi parla a proposito di un possibile ritorno all’Inter di Dimarco: «Ha dimostrato di essere un giocatore forte in una squadra di medio livello. Questa capacità di migliorare, e migliorarsi, è determinante. Il passaggio successivo è quello di misurarsi in un top club come può essere l’Inter. I numeri sono dalla sua parte con gol, assist e una percentuale altissima di qualità di gioco. Rispetto alla Primavera ha fatto passi da gigante. Credo sia pronto e sia giusto concedergli un’opportunità».

Fonte: Tutto Sport – Simone Togna