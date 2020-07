Varriale: “Tonali deve confermarsi, scelta Inter coraggiosa. Conte…”

Varriale è dell’idea che Tonali sia un giocatore con ancora grandi margini di miglioramento, non del tutto completati. Il giornalista, ospite di “90° Notte Gol” su Rai 2, ha poi criticato Conte per il rendimento nella sua prima stagione all’Inter.

IN ARRIVO? – Così Enrico Varriale su Sandro Tonali: «Secondo me è un giocatore molto importante, che però deve confermarsi. Su Tonali la scelta che fa l’Inter secondo me è importante, perché se dà le chiavi del centrocampo a un ragazzo che potrebbe essere fondamentale anche per la Nazionale di Roberto Mancini nei prossimi anni è da sottolineare, perché fa una scelta importante e coraggiosa. Il tempo per crescere serve, lo dovrà avere anche Tonali se andrà all’Inter come sembra».

ANCORA MIGLIORABILE – Varriale rimanda il giudizio sui nerazzurri: «Sono un ammiratore di Antonio Conte, dà un valore aggiunto alle sue squadre. L’ha fatto al Chelsea, l’ha fatto alla Juventus, l’ha fatto in Nazionale. Probabilmente qualcosa in più in questo primo anno all’Inter era lecito attenderselo, però se l’Inter vince l’Europa League, che è ancora un traguardo alla portata e potrebbe essere un obiettivo, il bicchiere sarebbe mezzo pieno. Alcune scelte di mercato l’Inter le ha fatte e sono state approvate anche da Conte, mi riferisco anche a Christian Eriksen, e da questo punto di vista non c’è stata la resa. L’anno prossimo deve cercare di sfidare la Juventus più di quest’anno».