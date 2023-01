Varriale: «Sozza arbitro milanese per Inter-Napoli, legittimo ma rischioso»

A Napoli se la stanno prendendo per la scelta dell’AIA di designare Sozza, arbitro della sezione di Seregno (pochi chilometri da Milano, ma provincia Monza-Brianza), per la partita con l’Inter (vedi articolo). Il giornalista Varriale fa un commento via Twitter.

POLEMICA… A METÀ – Sulla (becera) polemica della designazione arbitrale Enrico Varriale non è del tutto d’accordo. Questa la sua valutazione: “Simone Sozza è arbitro emergente, forse il migliore tra i giovani. Ha sbagliato solo una partita in questo campionato, Milan-Fiorentina, con decisioni che hanno favorito i rossoneri. Ciò detto designare un fischietto milanese per Inter-Napoli è decisione legittima ma rischiosa”. Il riferimento di Varriale a Milan-Fiorentina è legato a un possibile rigore per i viola ma soprattutto alla rete del definitivo 2-1 (vedi highlights), convalidato nonostante un’evidente carica di Ante Rebic su Pietro Terracciano (poi fa autogol Nikola Milenkovic).