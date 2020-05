Varriale: “Si puÃ² arrivare a isolamento di 7 giorni per calcio. Ora…”

Varriale: “Si può arrivare a isolamento di 7 giorni per calcio. Ora…”

Enrico Varriale, vice direttore di “RAI Sport”, è intervenuto su “RAI 2” durante uno speciale del TG Sport. Si è parlato dell’ok del Comitato Tecnico Scientifico al protocollo della FIGC e della possibile ripresa del campionato

QUARANTENA – Enrico Varriale ha sottolineato come al momento il problema è legato ai 15 giorni di isolamento in caso di positività per un tesserato del club: «Al momento non è possibile togliere questi 15 giorni di isolamento perché sono obbligatori per una circolare del Ministero della Salute e non si vogliono fare favori al mondo del calcio. Forse, secondo quanto detto dal prof Castellacci, si potrebbe arrivare a una quaratena di 7 giorni. Se continuerà, come speriamo la discesa della curva dei contagi, si potrebbe andare avanti con più tranquillità anche nel mondo del calcio».