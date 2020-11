Varriale: “Marotta ha pienamente ragione sullo scempio finora attuato…”

Condividi questo articolo

Enrico Varriale

Enrico Varriale ha detto la sua sull’utilizzo (quantomeno molto scarso) del VAR, su cui è intervenuto anche Beppe Marotta dopo Inter-Parma

TWEET – Queste le parole di Enrico Varriale tramite due messaggi su Twitter su Inter-Parma e VAR. “Sfiora il colpo clamoroso il Parma che avanti 0-2 con una doppietta di Gervinho viene raggiunto dall’Inter in pieno recupero. Neroazzurri, che pagano le tante assenze, protestano per un sospetto fallo da rigore su Perisic. Il pari non è comunque uno scandalo. Sullo scempio finora attuato con il ridotto, o addirittura inesistente utilizzo del VAR in questa stagione Marotta ha pienamente ragione“.