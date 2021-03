Varriale: Â«Lautaro Martinez, quello di Torino-Inter Ã¨ il gol ScudettoÂ»

Varriale: «Lautaro Martinez, quello di Torino-Inter è il gol Scudetto»

Enrico Varriale

Enrico Varriale, co-conduttore di “90esimo minuto” su “Rai Due”, ha parlato della vittoria nerazzurra in Torino-Inter e della rete decisiva di Lautaro Martinez.

GOL IMPORTANTISSIMO – Enrico Varriale, senza mezzi termini, ha definito il gol di Lautaro Martinez (che ha deciso Torino-Inter di oggi) come un vero e proprio gol Scudetto. Queste le sue parole sulla rete segnata dall’argentino: «In questa giornata di campionato abbiamo visto già tante belle reti, ma il gol di Lautaro Martinez è quello più importante e penso sia un gol Scudetto. Oggi l’Inter ha vinto una partita fondamentale, non giocando benissimo, ma è molto importante per la formazione di Antonio Conte».