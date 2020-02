Varriale: “Juventus-Inter? C’è un’unica soluzione praticabile”

Juventus-Inter si dovrebbe giocare, nonostante l’emergenza Coronavirus, stando a quanto ha detto Gravina poco fa (vedi articolo). Enrico Varriale, vice direttore di Rai Sport, dopo la conferenza stampa del presidente della FIGC ha commentato come potrà disputarsi il derby d’Italia di domenica.

GIOCARE SENZA PUBBLICO – Il “caso” Juventus-Inter oggi dovrebbe arrivare alla conclusione. Si attende a ore l’annuncio del Governo, con la disputa di tutta la ventiseiesima giornata di Serie A a porte chiuse. Enrico Varriale commenta la situazione sul derby d’Italia: «Diventa a questo punto davvero l’unica soluzione praticabile. Andrea Agnelli, oltre a sottolineare che deve prevalere la salute pubblica, ha detto che c’erano delle situazioni che la Juventus non ha gradito, come cominciare il campionato tardi e fare la sosta natalizia (vedi articolo). Al di là di questo sono tutti discorsi che potranno essere fatti in futuro, ma sulle ricadute economiche il dato è che oggi la Juventus, società quotata in borsa, è sospesa per eccesso di ribasso perdendo l’11%. Già il fatto di giocare a porte chiuse, rinunciando agli incassi, crea dei problemi a livello economico. L’unica soluzione però è giocare a porte chiuse, bene fanno i presidenti come Agnelli ad accettare questa soluzione che dovrebbe arrivare questa sera».