Varriale: «Inzaghi all’Inter? Lascia di sorpresa. Salto importantissimo»

Varriale è rimasto colpito dal cambio in panchina all’Inter, con Inzaghi che sostituirà Conte nella prossima stagione. Il giornalista, vicedirettore di Rai Sport, nel post partita di Italia-San Marino dice la sua sull’avvicendamento.

CAMBIO STRANO – Enrico Varriale non si aspettava l’addio immediato di Antonio Conte: «Ha lasciato tutti di sorpresa. E lascia di sorpresa anche la scelta del successore: Simone Inzaghi è fra i più bravi, ha fatto benissimo con la Lazio, ma andare a sostituire uno come Conte è un salto importantissimo. Qualcuno dice che è stato scelto perché si farà qualche cessione: si parla di Achraf Hakimi. Ma, forse, lo è anche perché è un allenatore che coi giocatori a disposizione potrà far bene. Io direi che, effettivamente, in un mercato che si preannuncia difficile per le situazioni dei vari club si punta sulla qualità degli allenatori».