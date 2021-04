Varriale: «Inter vicina al titolo, questo è il trionfo di Antonio Conte»

Enrico Varriale, co-conduttore di “90esimo minuto” su “Rai Due”, ha parlato della vicina vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter e dei meriti di Antonio Conte.

TRIONFO VICINO – Enrico Varriale ha sottolineato i grandi meriti di Antonio Conte nella cavalcata dell’Inter in campionato, che sta portando i nerazzurri vicini a un titolo che – specifichiamo – è ancora tutto fuorché vinto. Queste le parole del co-conduttore di “90esimo minuto” su “Rai Due”: «I nerazzurri sono ormai vicini al trionfo. Il trionfo di Antonio Conte e di una squadra che sta per interrompere dopo nove anni il dominio di una squadra come la Juventus».