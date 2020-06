Varriale: “Inter, la fase difensiva parte dal centrocampo. Guardate chi c’era”

L’Inter ha buttato via due punti ieri sera contro il Sassuolo, mancando una vittoria che sembrava più volte fatta. Il giornalista Enrico Varriale, ospite di “90° Gol Notte”, ha evidenziato le riserve con cui Conte ha concluso la partita, proprio nel momento decisivo.

SENZA FULCRO – Enrico Varriale vede lacune grosse nei ricambi: «La fase difensiva parte dal centrocampo. L’Inter ha finito con il centrocampo Borja Valero, Roberto Gagliardini e Lucien Agoumé. Il discorso è che l’Inter, fino ad adesso, aveva sempre fallito tutte le partite con le squadre più forti: aveva perso due volte con la Juventus e aveva avuto difficoltà con la Lazio. Con le piccole era sempre riuscito a portare a casa il risultato: la delusione di Antonio Conte è proprio che, alla fine, le caratteristiche di concentrazione e stare sul pezzo sono clamorosamente venute meno. L’Inter è la grande delusione di questa giornata, potenzialmente decisiva per il campionato. Al di là del fatto che, all’inizio, la partita l’ha giocata meglio il Sassuolo e Roberto De Zerbi dimostra ancora una volta che certe squadre le affronta con un altro piglio, l’Inter alla fine l’aveva fatta sua la partita. È davvero imperdonabile la leggerezza difensiva che ha portato a questo pareggio. È difficile considerare l’Inter ancora in corsa per il titolo».