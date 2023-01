Varriale: «L’Inter aveva più possibilità di sfidare il Napoli. Una mi delude»

I dodici punti di vantaggio del Napoli sulla seconda (vedi classifica) fanno sì che la Serie A abbia pressoché definito il discorso titolo. Il giornalista Varriale, in collegamento con 1 Station Radio, mette l’Inter come l’unica che avrebbe potuto contestare il primato e segnala una particolare delusione.

CAMPIONATO CHIUSO – Per Enrico Varriale la Serie A è ormai nelle mani del Napoli: «Questo si poteva dire anche prima della fine del girone d’andata, che ha fatto registrare dei risultati senza precedenti. Da quando ci sono i tre punti a vittoria non c’è mai stato un distacco del genere tra prima e seconda. L’unica avversaria del Napoli è il Napoli, tutte le inseguitrici hanno problemi di continuità. La squadra che aveva più possibilità dal punto di vista di organico era l’Inter, che non a caso ha imposto l’unica sconfitta al Napoli. Però è una squadra discontinua: fa bene quando trova le grandi partite, poi però nel rendimento è venuta meno. A me delude abbastanza la resa anticipata, se così vogliamo dire, del Milan perché l’anno scorso aveva dimostrato delle grandi doti caratteriali. Secondo me l’unica che può reggere il paragone col Napoli a livello di gioco è la Lazio di Maurizio Sarri».