Varriale: “D’Ambrosio meglio a tre che a quattro. Ieri condizionato”

Enrico Varriale

Su D’Ambrosio si è espresso Enrico Varriale, che gli ha dato 5.5 come voto in Italia-Estonia di ieri. Secondo il giornalista di Rai Sport la prova del difensore dell’Inter è stata condizionata dal cartellino giallo che ha ricevuto nel corso del primo tempo, per un fallo tattico.

NEGATIVO – Enrico Varriale, nonostante il 4-0 di Italia-Estonia, ha dato qualche leggera insufficienza agli Azzurri. Una anche per uno dei tre dell’Inter: «Per quello che riguarda Danilo D’Ambrosio credo che sia stato abbastanza condizionato dall’ammonizione all’inizio di partita. Come centrale meglio nella difesa a tre, come gioca nell’Inter, che nella difesa a quattro. Credo che questo si sia visto».