Vanzini: «Barella, via mai dall’Inter altrimenti non mantengo una promessa!»

Vanzini, giornalista di Sky Sport esperto di Formula 1 e noto tifoso dell’Inter, dagli studi dell’emittente televisivo ha detto la sua riguardo i giocatori – a detta sua – incedibili.

INTOCCABILI – Il giornalista e tifoso dell’Inter fa i nomi dei giocatori ad detta sua incedibili, soffermandosi in particolare su Nicolò Barella: «Secondo me Lautaro Martinez è un giocatore che si deve formare, ha dei margini enormi per diventare ancora più forte. Gli intoccabili per me sono Brozovic e Barella, anche perché altrimenti è avvisato: non ti farò incontrare Charles Leclerc! (ride, ndr) E poi anche Bastoni. Lui per come gioca è insostituibile, mi dicono che in questo momento è quello che ha più mercato, però io non lo mollerei mai».