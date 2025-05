Vanoli salta le interviste post-partita: le sue condizioni dopo la partita del Torino

Si è aperto con un pareggio il weekend di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, la sfida tra i granata e il Venezia è terminata 1-1. A tenere banco nel post-partita, oltre al risultato, sono state le condizioni di Paolo Vanoli, che durante la partita ha avvertito un malore. Ecco le sue condizioni in vista del prossimo impegno in casa contro l’Inter.

LE ULTIME – Paolo Vanoli ha accusato un lieve malore durante il secondo tempo, che ha destato attimi di preoccupazione in campo e sugli spalti. Immediatamente soccorso dallo staff medico, Vanoli si è ripreso nel giro di pochi minuti, rassicurando tutti con un gesto distensivo e ricevendo l’abbraccio caloroso di Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia. Al termine del match, Vanoli non si è presentato ai microfoni per le consuete interviste post-gara, poiché impegnato in ulteriori controlli medici. A parlare al suo posto è stato il vice allenatore Lino Godinho, che ha rassicurato tutti sulle condizioni del tecnico: «Vanoli sta bene dal punto di vista medico. Ha svolto gli esami che doveva effettuare e fortunatamente è tutto a posto».

Le condizioni di Vanoli in vista dei prossimi impegni

PROSSIMO IMPEGNO – La situazione è dunque sotto controllo, e lo staff sanitario granata seguirà l’evoluzione clinica dell’allenatore nelle prossime ore. In vista della delicata sfida contro l’Inter, in programma nel prossimo turno di campionato, filtra ottimismo sul pieno recupero di Vanoli. Al di là del risultato sul campo, la notizia più importante è che le condizioni del tecnico non destano preoccupazioni. Un sospiro di sollievo per tutto l’ambiente granata, che potrà concentrarsi con serenità sul finale di stagione.