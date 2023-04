Vanoli: «Lukaku reso grande da Conte. Dzeko? Non crea capitale»

Paolo Vanoli, ex assistente tecnico di Antonio Conte all’Inter, ha parlato a Radio 24 di Romelu Lukaku, facendo riferimento al passato (vedi articolo). Le sue parole poi anche su Edin Dzeko.

CAPITALE − Paolo Vanoli, ex assistente tecnico di Antonio Conte ai tempi dell’Inter e oggi allenatore del Venezia, ha parlato a “Tutti Convocati” su Radio 24. Il suo pensiero: «Romelu Lukaku ti fa capire come un grande allenatore valorizzi i propri calciatori. Lukaku era stato pagato con Antonio Conte circa 60/70 milioni. E vincendo è stato rivenduto a più di 100 milioni dall’Inter. Stessa cosa è successa con Achraf Hakimi. Antonio Conte all’Inter ha voluto giocatori. Ma li ha anche resi grandi e ha così creato un capitale. Edin Dzeko, ad esempio, non è un capitale a 36 anni».