Vanoli: «Lazaro? Ecco perché il Torino lo ha preso dall’Inter»

Il Torino ieri ha battuto 2-0 il Cosenza nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Alla partita ha partecipato, da subentrato, anche l’ex Inter Lazaro sul quale Vanoli si è espresso in termini molto positivi. Le sue dichiarazioni dalla conferenza stampa.

LA QUALIFICAZIONE – Per il Torino ieri sera è arrivato un successo per 2-0 contro il Cosenza nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I granata, che debutteranno in Serie A affrontando il Milan al Meazza, hanno guadagnato l’accesso al prossimo turno dove se la vedranno con l’Empoli. Nel match di ieri sera ha giocato titolare Valentino Lazaro, preso due anni fa dall’Inter. Su di lui ha voluto dedicare un pensiero particolare il nuovo allenatore Paolo Vanoli.

Vanoli è contento della presenza di Lazaro nel Torino

POSSIBILE TITOLARE – Vanoli, che oggi compie 52 anni, non esclude che possa essere Lazaro il titolare a sinistra del Torino anziché un nuovo innesto dal mercato: «Valentino, come voi sapete bene, penso che quattro anni fa (in realtà due, ndr) l’abbiamo preso dall’Inter perché era un giocatore per noi importante. Io penso che lui sia un giocatore che può dare tanto, sia a piede invertito sia anche sul suo piede forte. Lazaro è una pedina che, secondo me, può fare veramente bene: in questo precampionato si è presentato bene e sta facendo veramente bene. Ai miei quinti chiedo di più di puntare la porta e fare più gol, lo voglio e lo pretendo, però è un lavoro che gli dovrò far capire».