Vanoli, ex collaboratore di Conte, nuovo allenatore dello Spartak Mosca

Lo Spartak Mosca ha deciso di cambiare allenatore in panchina. Il nuovo incarico è finito nelle mani di una ex conoscenza dell’Inter. Paolo Vanoli infatti è il nuovo allenatore della squadra russa dopo essere stato collaboratore di Antonio Conte nei suoi anni all’Inter e al Chelsea.

AVVENTURA – Dopo le tante esperienze da vice allenatore e da collaboratore nello staff di Antonio Conte, Paolo Vanoli è pronto per la sua prima esperienza da primo allenatore. Lo Spartak Mosca, separatosi da Rui Vitoria nonostante la qualificazione agli ottavi di Europa League nel gruppo del Napoli, ha scelto l’ex calciatore di Parma e Venezia, tra le altre, come nuova guida tecnica.

🇮🇹 Assistant to Antonio Conte at Inter and Chelsea

🏆 Won the UEFA Cup in Moscow with Parma

💪 Extensive experience in the Italian national youth setup

All you need to know about our new manager 👇

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) December 17, 2021