Vanoli deluso prima dell’Inter: «Torino, buttato un tempo. Già successo!»

Vanoli dopo Torino-Lazio terminata sul punteggio di 2-3, su DAZN ha parlato della partita dov’è stato anche espulso e per questo motivo contro l’Inter non ci sarà.

IL COMMENTO – Paolo Vanoli è deluso dalla prestazione della sua squadra una settimana prima della sfida con l’Inter: «Nel primo tempo ero molto arrabbiato, certe cose ancora non riesco a capirle. Dobbiamo essere quelli del secondo tempo. Sta succedendo troppo spesso, contro l’Empoli abbiamo buttato un tempo e su questo ci dobbiamo lavorare. Quando siamo liberi di testa siamo un’altra squadra, lo abbiamo dimostrato nel secondo tempo. Tutto dipende dall’atteggiamento, dalla voglia che hai di fare qualcosa. Bisognava fare un giro palla in più, avere la pazienza per trovare le punte e le mezze ali devono aprire lo spazio. La personalità di avere un po’ di pazienza per trovare i buchi, che oggi non abbiamo avuto. Sbaglio dopo sbaglio abbiamo perso un po’ di autostima. Nella ripresa sono andato con le tre punte perché mancava profondità e con il doppio play abbiamo palleggiato un po’ meglio. Ma questo non deve più succedere, bisogna credere nel lavoro».