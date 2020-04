Vannucchi: “Juventus più simpatica con Conte all’Inter! Per lo scudetto…”

Vannucchi – centrocampista dello Spianate -, intervistato dal portale “Calcio News 24”, non pensa che l’Inter possa competere con la Juventus fino a fine stagione. Eppure l’arrivo di Conte ha portato un grande cambiamento… per i bianconeri

EFFETTO CONTE TOTALE – Dopo una lunga carriera tra i professionisti, Ighli Vannucchi ha deciso di riprendere l’attività agonistica in Terza Categoria. L’ex fantasista dell’Empoli non smette di seguire la Serie A, ma non riesce a vedere una squadra favorita per lo Scudetto: «Non lo so. Io penso e prevedo la Juventus, perché potenzialmente è molto più forte. In scia la Lazio. L’Inter ha fatto il massimo di quello che poteva fare fino ad adesso rimanendo in scia, però penso che alla fine l’immensa qualità della Juventus, e la forza che ha, le darà qualche vantaggio. Poi, secondo me, con Antonio Conte all’Inter, è diventata più simpatica anche la Juventus. Non so perché, ma in tanti me lo confermano». Questo il pensiero di Vannucchi, che tocca anche la tematica mediatica sul passaggio dello “juventino” Conte all’Inter.

Fonte: Calcio News 24 – Alessandro Villano