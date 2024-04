Vanni: «Zhang orgoglioso. Ama l’Inter, una forza nella gestione»

Steven Zhang molto probabilmente rimarrà presidente dell’Inter anche nel prossimo futuro. Ne parla Franco Vanni su Radio Sportiva.

GESTIONE – Franco Vanni commenta il momento del patron nerazzurro: «Nelle dichiarazioni di Zhang leggo l’orgoglio di un presidente che sta per vincere il suo settimo trofeo e che sta forzando la sua presenza nella storia del club. Anche il fastidio relativo ad un uomo che continua a leggere indiscrezioni sul futuro societario e che nonostante tutto surfando in debiti pesanti resiste in controllo. Nessuno sa cosa succederà all’Inter, altri 400 milioni di debito in forma di bond alla società nerazzurra sono pesanti. Steven Zhang ama il suo ruolo e l’Inter, si è fidato delle persone giuste. Niente dura per sempre. Zhang sarà ricordato con affetto dai tifosi, sarà ricordato per aver messo le persone giuste nelle posizioni giuste. Ha scelto Marotta al centro del progetto, lui ha dato fiducia ad Ausilio. Dopo Conte vincente ma polemico hanno trovato Inzaghi vincente e allineato al progetto. La forza di Zhang è stata quella di resistere nei momenti più complicati. C’è l’anomalia di un presidente che innamorato del suo club non viene in Italia da più di 10 mesi. Ha comunque dato un segno di vicinanza a Shanghai tramite le dichiarazioni. I tifosi apprezzano questo».