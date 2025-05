Vanni: «Scudetto degli errori. Milano chiede una sola cosa all’Inter»

Lo scudetto 2024/2025 si decide questa sera, nell’ultimissima giornata di Serie A. Franco Vanni analizza le diverse atmosfere di Milano e Napoli, soffermandosi sui momenti chiave dell’Inter. Con uno ancora tutto da vivere.

RICHIESTE E DOMANDE – Il giornalista Franco Vanni descrive le sensazioni dell’ambiente nerazzurro nel giorno del verdetto finale in campionato: «Quello che vogliono i tifosi dell’Inter è che i giocatori si riposino, facciano i bravi e arrivano a Monaco di Baviera nel miglior stato possibile. All’Inter è capitato diverse volte negli ultimi anni di giocarsi lo scudetto, ed oggettivamente le finali di Champions League sono merce più rara. Quindi a Milano la percezione è “Vada come vada oggi, però attenzione perché tra qualche giorno c’è da andarsi a giocare una partita importante”. Ci si chiede, però, quale potrebbe essere il contraccolpo per i giocatori dell’Inter, in vista della finale del 31, di fronte alla vittoria dello scudetto del Napoli».

L’infinita corsa scudetto di Inter e Napoli. Ma a Milano la testa è…

QUANTI ERRORI! – Franco Vanni, intervistato a Sky Sport in collegamento da Milano, dichiara: «Un campionato che viene assegnato a 80/81/82 punti è un campionato pieno di errori. Questo vuol dire che il Napoli ha sbagliato tanto e l’Inter ha sbagliato tantissimo e quelli dietro hanno sbagliato enormemente. È stato un campionato di bassa quota. Si vive in un equilibrio in cui chi sbaglia meno vince. L’Inter ha dato una priorità alla Champions League? L’Inter risponderebbe di no, e Inzaghi farebbe notare che anche in campionato ha sempre schierato la formazione migliore del momento».

RIVALSA – Franco Vanni conclude con un occhio al prossimo 31 maggio: «Per i reduci di Istanbul 2023, che sono arrivati a un tiro di Lukaku di distanza dal vincere la Champions League, credo che ci sia una voglia profonda di tornare lì. C’è una sorta di voglia di rivalsa che è ineliminabile per chi ha sfiorato la Coppa ma non è riuscito ad afferrarla. Non penso, però, che l’Inter abbia sottovalutato il campionato. Penso, piuttosto, che si sia trovata molto stanca in momenti chiave. L’unico momento imperdonabile è stato il primo pareggio, a Genoa. Dopo chi che l’Inter ha fatto una quantità tale di partite, giocata a grande intensità, che evidentemente qualcosa doveva lasciare per strada».