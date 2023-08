Vanni: «Onana, accoglienza ostile a Manchester. Male la partenza»

André Onana è stato venduto a luglio dall’Inter al Manchester United per più di 50 milioni di euro. Il portiere non ha ricevuto però una calda accoglienza, le parole di Franco Vanni su Twitter.

PRIME PARTITE – Franco Vanni descrive l’ambiente di Manchester per l’ex Inter: «Che sostituire David De Gea nel cuore dei tifosi non sarebbe stato facile, lo sapeva lui per primo. Ma un’accoglienza così ostile a Manchester, André Onana non poteva immaginarla. “Onana non va bene nemmeno come riserva”, “Non è scarso, è un disastro”, sono le gentilezze che i tifosi dello United scrivono su Twitter. Colpa di un erroraccio in amichevole, di un intervento a valanga alla prima di campionato e di una papera nella seconda. Onana, partenza in salita al Manchester United. I tifosi chiedono il ritorno della bandiera De Gea».