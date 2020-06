Vanni: “Napoli-Inter, Conte sceglierà Eriksen per un motivo! I 5 cambi…”

Eriksen e Sensi sono in ballottaggio per Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia (vedi articolo). Secondo Franco Vanni, giornalista di “Repubblica”, Conte darà una chance al danese per un semplicissimo motivo. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso della diretta di “Sky Sport 24”

PEDINA – Christian Eriksen e Stefano Sensi si giocano una maglia dal 1′ per Napoli-Inter. Franco Vanni vede il danese in vantaggio: «Io penso che Eriksen giocherà tanto e sarà preferito a Sensi perché è la pedina giusta, per caratteristiche tattiche e abilità, nel senso che ha un’intelligenza non comune ed è capace di far girare bene la palla, per rendere più imprevedibile l’Inter. La squadra di Antonio Conte è partita con un 3-5-2 devastante, dopodiché la Serie A ha preso le misure. Prendiamo come esempio le due partite con il Lecce: all’andata la squadra di Fabio Liverani rimase stupita da questa forza propulsiva dell’Inter. Al ritorno, chiudendo le due punte, l’ha azzerata».

STAFFETTA – Vanni ipotizza una staffetta continua tra Eriksen e Sensi in virtù della nuova regola sui 5 cambi: «Eriksen potrebbe essere esser davvero l’arma in più ma, visto che si giocherà tantissimo, penso che Sensi i suoi minuti li farà. Per la Coppa Italia, quindi, dico Eriksen in campo. Ricordiamo che ci sono i 5 cambi in Serie A, quindi io penso che di partite in cui Eriksen e Sensi faranno i 90 minuti ce ne saranno poche. Sarà una staffetta tra di loro».