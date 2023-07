Vanni: «Mercato dell’Inter bella piega, il tema sarà però Lukaku»

Il mercato dell’Inter si è mosso e non poco nelle ultime settimane. Da Davide Frattesi a Marcus Thuram, da non dimenticare però anche le cessioni. Franco Vanni ne parla su Sportitalia.

GIUDIZIO – Franco Vanni si esprime in questo modo: «Il mercato dell’Inter in pochi giorni ha preso una bella piega con Frattesi e Thuram acquistati nonostante l’interesse del Milan. Negli ultimi anni questa narrativa dei derby di mercato nell’ambiente nerazzurro gasa, gli interisti lo vedono e ne sono felici per i calciatori. Un mercato così dopo la finale di Champions League è positivo, ora il tema è Lukaku. C’è molta attenzione sul belga, Zhang lo sente e si confronta con lui. Inzaghi lo vuole per avere la possibilità di contropiede, il mercato quindi non è finito ma instradato. Bisogna capire come finirà con Lukaku. La vera perdita sarà Onana, pochi in finale a Istanbul avrebbero giocato sullo 0-0 contro il Manchester City a centrocampo da portiere guidando la squadra»