Vanni: «Lukaku? L’impressione è che dopo la Roma abbia perso smalto»

Franco Vanni

Inter-Milan è il derby valido per i quarti di Coppa Italia, in programma stasera alle ore 20.45 (QUI le ultime). Franco Vanni – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – si concentra su Lukaku e Lautaro Martinez, che ultimamente fanno un po’ fatica. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

DIFFICOLTÀ – Inter-Milan, derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia, vedrà quasi certamente Alexis Sanchez in coppia con Romelu Lukaku. Franco Vanni si concentra sul belga e Lautaro Martinez, un po’ in difficoltà negli ultimi tempi: «Lukaku e Lautaro Martinez vanno valutati nel periodo medio lungo. L’argentino è poco costante, il belga è più regolare, ma ha avuto difficoltà con Smalling a Roma. L’impressione è che dalla trasferta a Roma abbia perso un po’ di smalto. L’argentino di solito segna nelle partite più importanti. Sanchez segna meno ma è un giocatore a disposizione della squadra. Lukaku? È uno dei calciatori irrinunciabili per Conte, assieme ad Handanovic in porta, de Vrij in difesa e Barella a centrocampo. Il belga è un terminale d’attacco insostituibile per caratteristiche».