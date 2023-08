Vanni: «Lukaku-Dybala era la coppia dell’Inter. Condotta incomprensibile»

Un anno fa sembrava tutto pronto per avere Lukaku e Dybala assieme all’Inter, poi quest’ultimo è andato alla Roma dove ora può trasferirsi anche il belga. Il giornalista Vanni, in collegamento durante Sky Sunday Morning, parla del comportamento dell’ex numero 90.

IL DISCUSSO – Franco Vanni valuta la possibilità del ritorno di Romelu Lukaku in Serie A: «Dal punto di vista della Roma è un grandissimo colpo, perché può fare venti gol. Dal punto di vista di Lukaku la condotta è incomprensibile, perché c’è poca logica nei comportamenti. Dai tempi in cui il Manchester United lo scaricò, nel 2018, è evidente che non si fida delle persone che lo consigliano. Tante volte ci ha azzeccato, tante si è trovato in situazioni dove è dovuto scappare. Ha delle doti tecniche importanti e delle doti fisiche strepitose, ma manca nella gestione. Dà l’idea dal punto di vista del comportamento e delle scelte di una persona irrisolta. Io penso che Lukaku possa fare bene alla Roma perché c’è José Mourinho, così come era con Antonio Conte. Secondo me con lui può ritrovarsi, poi sulla Roma da scudetto avendola vista ieri a Verona ho dei dubbi. La coppia Lukaku-Dybala era quella che aveva in mente l’Inter l’anno scorso, con Giuseppe Marotta: può ritrovarsi alla Roma e sarà interessante vedere come i due si intersecano».