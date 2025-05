Vanni: «Lautaro Martinez? Per me giocherà! Gestione alla Thuram»

Vanni si esprime su Lautaro Martinez. Secondo il collega, l’attaccante giocherà Inter-Barcellona, nonostante ieri sia uscito per infortunio.

IL RITORNO – Franco Vanni, in collegamento su Tutti Convocati, programma radiofonico su Radio 24, ha parlato dell’eventuale titolarità di Lautaro Martinez in Inter-Barcellona, match di ritorno delle semifinali di ritorno di Champions League. Il collega la pensa in questo modo e cita anche Marcus Thuram: «Lautaro Martinez probabile che giochi la partita di ritorno, vuole giocarla a tutti i costi e anche Inzaghi gliela vuole far giocare. Simile a quanto successo con Thuram, che zoppicava anche nel riscaldamento e nell’allenamento della vigilia Inzaghi non gli hai mai fatto toccare il pallone. Su Inter-Roma va elogiata più la Roma che ha fatto a San Siro una partita pazzesca. Stanchezza? No, ma esiste l’età. Se sei la squadra più vecchia della Serie A e incontri quella più giovane della Liga normale che devi fare una partita di contenimento».

ALTERNATIVE – Poi lo stesso Vanni si esprime nell’eventualità di una mancanza di Lautaro: «Ipotesi quella della punta unica e l’abbiamo vista ieri nel finale, ma a domanda specifica Inzaghi ha risposto di giocare con le altre punte, come Taremi o Arnautovic». Ieri, al posto di Lautaro è entrato però l’iraniano Taremi nella ripresa.