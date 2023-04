Vanni: «Lautaro Martinez frettoloso, tifosi maturi e molto vicini all’Inter»

Franco Vanni, ospite di Radio Sportiva, ha parlato delle difficoltà di Lautaro Martinez in zona gol. Il giornalista si è poi espresso sulle insidie dell’Inter di affrontare il Benfica in un San Siro non felice del momento.

FRETTOLOSO − Franco Vanni si è espresso sulle difficoltà in zona gol di Lautaro Martinez: «Lautaro Martinez è molto frettoloso. Certe volte quando non segna per alcune partite gli viene molta fretta. Ieri ad esempio invece di entrare in area cercava sempre il tiro di prima da fuori. Lui in una mia intervista di tempo fa dice di se stesso che ha fretta, ha cattiveria ha foga. Quando è in forma tutto ciò si traduce in tante reti e nella necessità di raddoppiarlo in ogni azione. Però se appena appena non è in bolla tutto ciò che fa si trasformano in pasticci. Anche dal punto di vista emotivo è uno di quelli che avverte di più le difficoltà della squadra. Quando le cose girano lui va bene, quando le cose non girano lui va male. All’Inter manca un vero leader che porti in campo la voce dell’allenatore. Se ieri Pessina avesse fatto un tempo in nerazzurro la partita sarebbe finita diversamente».

PUBBLICO MATURO − Il giornalista ha poi parlato del possibile problema di affrontare il Benfica a San Siro, in un momento con i tifosi non molto contenti. Le sue parole: «Il pubblico di San Siro è un pubblico maturo. Negli anni, ha vinto, ha perso, ha gioito ha sofferto. Infatti ieri ha compreso il momento della squadra e al termine della partita non c’è stato un fischio. San Siro ha dimostrato di voler accompagnare la squadra per mano in questa possibile impresa. Una semifinale di Champions League per questa Inter sarebbe un’impresa enorme. Quando i giocatori sentono quella musichetta di trasformano».