Vanni fa chiarezza: «Inzaghi sta bene all’Inter! La strategia di Marotta»

Franco Vanni ha analizzato l’attuale situazione legata a Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter su cui è molto forte l’interesse dell’Al Hilal.

IL RAGIONAMENTO – Franco Vanni ha fatto chiarezza sul caso di Simone Inzaghi, escludendo in radice ogni ipotesi di “accordo già siglato” con l’Al-Hilal. Queste le parole da lui rilasciate sul proprio account X: «Quello che so sulla situazione di Inzaghi è che, oltre a quella dell’Al-Hilal, ha anche altre offerte. Il tecnico non ha detto di sì a nessuno… all’Inter sta bene e crede nel progetto. Per rinnovare il piacentino vuole garanzie, sia sul suo contratto sia sul mercato. Il suo pensiero, in questo momento, è uno solo: preparare la finale di Champions League di sabato. Gli arabi, dal canto proprio, lo vorrebbero in tempo per il Mondiale per Club».

Vanni ribadisce la posizione dell’Inter sul fronte Inzaghi

UNA CERTEZZA – Vanni ha poi proseguito facendo riferimento a quella che sarà la posizione avanzata dall’Inter al momento dei negoziati con il tecnico. In questo senso, il quadro risulta più chiaro che mai dal punto di vista della dirigenza nerazzurra: «In ogni caso l’Inter non lo farebbe partire subito. La prima opzione per i nerazzurri è rinnovare il contratto a Inzaghi, prolungandolo almeno fino al 2027».