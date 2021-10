Vanni: «Inter, Zhang al lavoro in prima persona per questi tre rinnovi»

L’Inter, dopo aver ufficializzato il rinnovo di Lautaro Martinez (vedi articolo), ha tutta l’intenzione di confermare in blocco anche la dirigenza. Vanni, giornalista di Repubblica, fa il punto della situazione attraverso il proprio account Twitter.

MANAGEMENT – Oggi, nella sede dell’Inter, è arrivata una firma fondamentale che tutto l’ambiente aspettava con impazienza, quella di Lautaro Martinez (vedi dichiarazioni). Il bomber argentino si è legato al club nerazzurro fino al 2026, ma non sarà l’unico. Secondo quanto riporta Franco Vanni sul proprio account Twitter, l’Inter è infatti al lavoro per blindare anche i tutti i dirigenti, grandi protagonisti delle ultime sessioni di mercato e non solo: “In vista di rinnovo anche il top management dell’area sportiva Inter: l’ad Giuseppe Marotta, il ds Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin. È una questione che dovrà curare in prima persona il presidente Steven Zhang“. Quello più vicino al momento sembra proprio Marotta, come riportano le ultime notizie a riguardo (vedi articolo).

Fonte: Twitter – Franco Vanni