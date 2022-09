Vanni: «Inter, Udinese avversario più ostico possibile per quattro motivi»

Franco Vanni ha parlato in vista di Udinese Inter, partita in programma domenica e valida per la settima giornata del campionato di Serie A.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Franco Vanni in vista di Udinese-Inter. “Viene da quattro vittorie consecutive, non è fiaccata dall’impegno nelle coppe europee. In classifica precede l’Inter di un punto. E avrà il vantaggio di giocare in casa. L’Udinese per i nerazzurri in questo momento è probabilmente l’avversario più ostico possibile“.

Fonte: Twitter Franco Vanni