Vanni: “Inter, rosa completa. Farei a meno di Marcos Alonso. Sanchez…”

Franco Vanni

Franco Vanni, intervenuto in collegamento su “Sky Sport 24” ha parlato dell’Inter. In particolare, il giornalista, ha analizzato il possibile arrivo di Marcos Alonso in nerazzurro. Una battuta, infine, su Alexis Sanchez e l’attacco nerazzurro

EUROPEA – Queste le parole di Franco Vanni: «Marcos Alonso all’Inter? In questo momento i nerazzurri non hanno ruoli scoperti in campo. Vista la volontà della società di mettere a disposizione di Conte tutti gli uomini di cui ha bisogno ben venga lo spagnolo. Secondo me potrebbero farne a meno, l’Inter ha dimostrato fino ad ora che c’è e che la rosa è competitiva. Tutto quello che potrebbe fare sul mercato da adesso è un di più, un regalo per l’allenatore. Sanchez in campo con Lukaku e Lautaro? Sì, nella misura in cui il cileno si è già imposto come regista d’attacco. Nel modulo con il trequartista, Conte, ha dimostrato di far ruotare gli uomini. Prima Eriksen, poi Sensi. Perché non Sanchez? È un giocatore completo. Quest’anno la squadra è più offensiva rispetto allo scorso anno. Conte sposa la regola del calcio europeo di fare un gol in più degli avversari».