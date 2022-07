Vanni: «L’Inter brucia dieci milioni al mese! Tre strade per Zhang»

Si continua a discutere della situazione economico-finanziaria dell’Inter, soprattutto ora che la società non ha potuto rilanciare per Bremer. Vanni, giornalista del quotidiano La Repubblica, indica le difficoltà di Zhang.

PASSIVO PESANTE – Il giornalista Franco Vanni, sul suo profilo Twitter, fa il punto sulle difficoltà dalla Cina e non solo: “L’Inter brucia dieci milioni al mese. Pesano settecento milioni di debito (fra club e controllante) con pegni su diritti TV e azioni.

Zhang può:

– vendere il club

– vendere giocatori e guadagnare tempo

– mettere soldi (difficile)

Chi se la prende con Giuseppe Marotta & Co per il mercato non sa cosa dice”.