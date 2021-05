Vanni: «Ho un’indicazione sulla situazione dell’Inter. È una buona cosa»

Franco Vanni, giornalista di “Repubblica”, ha parlato della situazione in casa Inter, in cui non si esclude l’addio di Antonio Conte (vedi articolo).

TWEET – Questo il messaggio su Twitter da parte di Franco Vanni, giornalista di “Repubblica”, sul futuro di Beppe Marotta. “L’indicazione che ho sulla situazione dell’Inter è che, comunque andrà con Conte, Beppe Marotta continuerà a stare al suo posto. E’ una buonissima cosa per il futuro del club. Soprattutto se (se) ci sarà da scegliere un nuovo allenatore“.

Fonte: Twitter Franco Vanni