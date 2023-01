Vanni: «Gol presi dall’Inter, un dato difficile da spiegare nella sua enormità»

Franco Vanni ha parlato dei gol incassati dall’Inter dopo il pareggio per 2-2 in casa del Monza mettendo a confronto due dati.

GOL SUBITI – Queste le parole su Twitter da parte di Franco Vanni sui gol presi dall’Inter dopo il pareggio per 2-2 in casa del Monza. “In questa stagione l’Inter ha preso almeno un gol in tutte le nove trasferte di campionato. Venti in totale, contro appena quattro reti incassate a San Siro. Un dato difficile da spiegare, nella sua enormità“.

Fonte: Twitter Franco Vanni