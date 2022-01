Vanni: «Dybala-Inter? Marotta gli manda messaggi di stima, vediamo»

Dybala è in scadenza di contratto con la Juventus e a febbraio i bianconeri valuteranno se ci saranno i margini per rinnovare. Da Calcio Totale su Rai Sport + il giornalista Vanni non esclude affatto l’Inter, complice il legame con Marotta.

OCCHIO AL COLPO A ZERO – Franco Vanni parla della possibilità che Paulo Dybala arrivi all’Inter a parametro zero: «Quello che tutti i giocatori, quando li intervistiamo, dicono di Simone Inzaghi è che gli dà grande libertà. Dybala della libertà sa cosa farsene, il tema è tutto fra lui e la Juventus: bisogna vedere se trovano l’accordo. Giuseppe Marotta, che l’ha preso da Palermo e l’ha portato a Torino, sta alla finestra e gli manda messaggi di stima. Vediamo cosa succede. Bisogna ricordare che su Dybala non vale il Decreto Crescita, quindi prenderlo a scadenza vorrebbe dire pagare tutti i contributi, oltre all’ingaggio. Sarebbe quindi oneroso da attrarre».