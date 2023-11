Vanni: «Debiti Inter? No novità clamorose! Una sensazione»

Ieri è uscito un lungo approfondimento sull’Inter da parte dell’autorevole sito The Athletic, che ha trattato le difficoltà finanziarie di Zhang. Vanni fa notare come, guardando bene, non ci sia nulla di nuovo.

PUBBLICO DIVERSO – A Sportitalia Mercato, Franco Vanni riprende quanto scritto da The Athletic: «Noi delle questioni societarie dei club italiani ci occupiamo con grande frequenza. All’estero non è un argomento di tutti i giorni, poi The Athletic ha fatto un riassunto di quello che in Italia si fa giorno dopo giorno. È un riassunto corretto, poi più appetibile per il pubblico estero: per noi che ce ne occupiamo novità sconvolgenti non ce ne sono. È vero che l’Inter ha una situazione debitoria importante, parte del debito pesa sul club in forma di bond e parte sulla società della famiglia Zhang che controlla l’Inter. Questa andrà rifinanziata nella prossima primavera, la questione è nota ma sembra che all’Inter non se ne preoccupino troppo. Questo perché l’Inter ha scelto degli uomini giusti, da Giuseppe Marotta a Piero Ausilio sino a Simone Inzaghi. La squadra è molto funzionale al modulo, prima in campionato e nel girone di Champions League: la sensazione è che il gruppo squadra sia impermeabile alle situazioni esterne. Finora questo assetto particolare ha retto».

DERBY D’ITALIA – Vanni passa alle questioni di attualità ma legate alla partita di domenica a Torino: «L’Inter ha da perdere nel senso che è prima in campionato e sta facendo molto bene in Champions League. La Juventus ha solo il campionato, è l’investimento che fa a prescindere dalle parole di Massimiliano Allegri. Sinceramente non vedo tutta questa differenza: sono lì a poca distanza, le difese prendono pochi gol. L’unica differenza che vedo, e si può imputare alla rosa e all’allenatore, è che l’Inter fa molti più gol. Dieci di differenza sono tanti».