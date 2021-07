Vanni: «Conte senza panchina è salvezza per tifosi Inter. Il tormentone…»

Franco Vanni, giornalista di “Repubblica”, ha parlato dell’ex allenatore dell’Inter, Antonio Conte, senza panchina dopo l’addio ai nerazzurri.

TWEET – Questo il messaggio pubblicato da Franco Vanni, giornalista di “Repubblica”, tramite il proprio account Twitter sull’ormai ex allenatore dell’Inter che ha vinto il campionato di Serie A laureandosi Campione d’Italia con il tecnico leccese sulla panchina della squadra nerazzurra. “Che Antonio Conte non abbia una panchina è una salvezza per l’estate dei tifosi dell’Inter – ha scritto il giornalista di “Repubblica” su Twitter -. Fosse in un club con qualche possibilità di spendere, il tormentone sarebbe: che giocatori si porta via Conte?“.

Fonte: Twitter Franco Vanni