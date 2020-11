Vanni: “Brozovic miglior ‘riserva’ dell’Inter. Eriksen? Le sue parole…”

Franco Vanni

Franco Vanni, intervenuto in collegamento su “Sky Sport 24” ha parlato dell’Inter. In particolare, il giornalista, ha analizzato il momento della squadra di Conte ed, in particolare, il ruolo di Brozovic, Eriksen e la questione relativa a Sanchez

POLEMICHE – Queste le parole di Franco Vanni: «Dodicesimo uomo dell’Inter? Brozovic. Interpreta al meglio il ruolo del subentrante, cioè colui che entra in una partita difficile e prova a risolverla. Il croato cerca spesso il tiro, cosa che manca spesso all’Inter, specie da fuori area. Eriksen? Credo sia molto elegante nell’esprimere il suo disappunto. Non alza mai i toni eccessivamente, come ad esempio fece Hazard con Conte ai tempi del Chelsea. Sanchez-Cile? Tema globale, anche il dirigente del Bayer Leverkusen è entrato nella questione (qui le sue parole). Certo che l’Inter, con sole 3 vittorie nelle prime 10 partite dovrebbe pensare ad altro».