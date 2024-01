Vanheusden e lo Standard Liegi, brutta figura! Sconfitti dall’ultima

Zinho Vanheusden e lo Standard Liegi hanno perso in casa per 1-0 contro il Kortrijk, squadra ultima in classifica. Il difensore in prestito dall’Inter ha giocato tutta la partita.

BRUTTA FIGURA – Finisce 0-1 per il Kortrijk ultimo in classifica. Cade rovinosamente in casa lo Standard Liegi, che fatica a decollare in questa stagione. La squadra di Leko resta al decimo posto in classifica a quota 23 punti e ad una distanza siderale dall’Union Saint Gilloise primo a 48 punti. In campo per tutta la partita anche Vanheusden, giocatore in prestito dall’Inter. Decide il gol di Avenatti al 45′.