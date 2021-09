Vanheusden si ferma per infortunio: la nota del Genoa sul difensore in prestito dall’Inter

Vanheusden è costretto allo stop dopo un inizio di stagione tra alti e bassi ma comunque da protagonista nel nuovo Genoa. La società rossoblù, attraverso un breve comunicato, annuncia l’infortunio del classe ’99 di proprietà dell’Inter

PRIMO KO STAGIONALE – “Il Genoa CFC rende noto che oggi Zinho Vanheusden non ha preso parte all’allenamento per un problema al muscolo flessore della coscia destra”. Con questa nota ufficiale la società rossoblù rende noto sul proprio sito ufficiale GenoaCFC.it lo stop per infortunio del difensore belga dell’Inter, attualmente in prestito a Genova. Nelle prossime ore il Genoa chiarirà i tempi di recupero del suo numero 3, che si spera siano relativamente brevi, permettendo così a Vanheusden il rientro immediato (subito dopo la sosta?).