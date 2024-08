Vanheusden, sfortuna continua: infortunio per il difensore di proprietà Inter

Non c’è pace per lo sfortunato Zinho Vanheusden, colpito da un altro infortunio, l’ennesimo della sua ancora giovane carriera. Lo comunica il Mechelen, squadra belga in cui è in prestito dall’Inter.

DI NUOVO INFORTUNATO – La carriera di Zinho Vanheusden, tanto promettente agli inizi, fatica a decollare. Il motivo è una serie di infortuni che lo hanno condizionato a lungo e lo hanno costretto a una serie di prestiti, senza mai poter giocare con la maglia dell’Inter. E proprio in queste ore il Mechelen, squadra belga nella quale il difensore gioca in prestito, ha comunicato i tempi di recupero per un problema (un’ernia) che in realtà il giocatore ha già subito nella sua partita di debutto contro lo Standard Liegi, il 9 agosto.

Vanheusden, altro infortunio per il proprietà dell’Inter: i tempi di recupero

STOP – Per Zinho Vanheusden i tempi di recupero sono stimati per altre tre settimane almeno. Il Mechelen sottolinea infatti come il difensore in prestito dall’Inter resterà fuori fino a dopo la sosta per le nazionali previste per la prima settimana di settembre. Considerando che l’infortunio è arrivato dopo la gara del 9 agosto, si tratta di almeno un mese. Anche se la situazione andrà rivalutata. Quel che è certo è che si tratta di un altro infortunio che fa già iniziare in salita la sua nuova avventura in Belgio.