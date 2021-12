Vanheusden, parla il padre: «Il Genoa non lo cede». Obiettivi Inter e Qatar

Zinho Vanheusden non ha avuto un anno facile. Dopo le ottime prestazioni in Belgio con la maglia dello Standard, a Genova il difensore non sta vivendo una stagione felice. Suo padre, Johan, ha rilasciato un’intervista.

SOGNO – Vanheusden è in prestito dall’Inter al Genoa. Il sogno del difensore belga è quello di tornare a Milano e giocare in Serie A con i nerazzurri. Certo, il periodo non è semplice vista la classifica del Genoa e i continui infortuni, ma i padre, Johan, fa chiarezza. «Ci sono squadre dal Belgio che lo hanno cercato, ma Shevchenko vuole tenere Zinho a tutti i costi a gennaio. Un anno in più nel campionato belga poteva far bene. La Serie A è circa cinque volte più difficile del campionato belga». Il sogno, come riporta la testata belga, è quello di tornare all’Inter e giocarsi le sue carte a Milano. Ovviamente con uno sguardo alla Coppa del Mondo di Qatar 2022. Riuscirà a riprendersi?

Fonte: voetbalnieuws.be