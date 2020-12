Vanheusden: “Non penso all’Europeo. Sarebbe un bonus riuscire…”

Zinho Vanheusden Standard Liegi

Zinho Vanheusden, difensore dello Standard Liegi su cui l’Inter ha un diritto di recompra, ha parlato del suo anno, terminato di fatto con il suo grave infortunio

RITORNO IN CAMPO – Nel corso della sua intervista all’Het Belang van Limburg, Zinho Vanheusden, difensore dello Standard Liegi su cui l’Inter ha un diritto di recompra, sul suo ritorno in campo. «Se riuscissi a giocare qualcosa in questa stagione sarebbe un bonus. Il campionato europeo? No, non ci penso».

NAZIONALE – Vanheusden sul suo momento clou del 2020, vale a dire la sua prestazione con la Nazionale: «Un’esperienza molto bella. Avevo programmato di godermela fino in fondo, perché non vedrete mai più una prima selezione come questa».