Vanheusden, Leye (all. Standard Liegi): «Rientro, Zinho su strada giusta»

Zinho Vanheusden, difensore dello Standard Liegi in prestito dall’Inter, sta recuperando dall’infortunio ai legamenti crociati di 5 mesi fa

INFORTUNIO – Zinho Vanheusden sta proseguendo con il recupero dal grave infortunio ai legamenti crociati di cinque mesi fa. Come riportato da ‘Nieuwsblad‘, il difensore in prestito allo Standard Liegi dall’Inter, si è allenato con la palla per la prima volta questa settimana e buone notizie sono arrivate venerdì a seguito della risonanza magnetica di routine. Il giocatore si allenerà a tempo pieno a Liegi.

DICHIARAZIONI – A parlare del recupero dall’infortunio di Vanheusden è Mbaye Leye, allenatore dello Standard Liegi. «Zinho è sulla strada giusta, ma è importante stare attenti – ha detto il tecnico dello Standard, Mbaye Leye –. Anch’io ho avuto un infortunio ai legamenti crociati e so che devi stare attento a non andare troppo veloce. Sarebbe in grado di giocare i playoff? L’unica domanda che mi pongo in questo momento è se giocheremo i playoff».

Fonte: Nieuwsblad.be