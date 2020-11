Vanheusden: “Infortunio? Tornerò più forte! Inter? Un sogno tornare lì”

Zinho Vanheusden Standard Liegi

Vanheusden ha subito un nuovo e pesante infortunio (vedi articolo). Il giocatore dello Standard Liegi, che l’Inter non smette mai di monitorare, afferma che tornare a Milano sarebbe un sogno. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di sporza.be

SOGNO – Zinho Vanheusden non molla dopo il pesante infortunio subito (vedi articolo), coccolando il sogno di poter tornare all’Inter un giorno: «Ho avuto un infortunio simile prima e ho capito subito che sarebbero stati altri 6 lunghi mesi. Ma tornerò più forte dopo questo infortunio. So quanto mi alleno e cosa faccio per questo. Se penso ancora all’Inter? Ovviamente resta un sogno tornare lì un giorno. È uno dei club più grandi del mondo. Sono cresciuto un po’ lì, è stato un grande momento».