Vanheusden è il futuro dell’Inter, unica incognita il fisico: prova al Genoa – TS

Indipendentemente dal futuro di Stefan de Vrij (vedi articolo) o Milan Skriniar in futuro, Zinho Vanheusden è il futuro dell’Inter. Secondo “TuttoSport”, però, l’incognita resta il fisico di cristallo.

FUTURO – In ottica futura, il futuro della difesa interista (prodotto in casa) è Zinho Vanheusden, mandato in prestito secco al Genoa dopo aver fatto bene allo Standard. L’unica incognita, precisa il quotidiano torinese, riguarda il suo fisico di cristallo (si è rotto due volte il crociato). Con i belga aveva anche conquistato la fascia da capitano, e se non si fosse infortunato, sarebbe andato agli Europei con Lukaku. Per lui la società ha in mente lo stesso percorso che ha portato Bastoni a diventare uno dei pilastri della squadra.

Fonte: TuttoSport