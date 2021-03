Vanheusden, buona notizia per il difensore: riprende a correre sul campo

Vanheusden, buona notizia per il difensore: riprende a...

Zinho Vanheusden (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images/OneFootball)

Buona notizia per Zinho Vanheusden, difensore dello Standard Liegi su cui l’Inter vanta un diritto di recompra, dopo il suo grave infortunio

RIABILITAZIONE – Come riportato da dhnet.be, c’è una buona notizia per Zinho Vanheusden. Il difensore dello Standard Liegi su cui l’Inter vanta un diritto di recompra sarebbe in anticipo sul suo programma di riabilitazione. Dopo la rottura del legamento anteriore del ginocchio destro, avvenuto il 1º novembre scorso, il giocatore ora si allenerebbe due volte a settimana presso l’Accademia dove farebbe a sessioni di fitness, ma soprattutto dove avrebbe ripreso la corsa su campo.

Fonte: Kevin Sauvage – dhnet.be