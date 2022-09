Vanheusden, abbiamo un problema: ancora assente con l’AZ

Resta un mistero la situazione legata a Zinho Vanheusden, ancora assente con l’AZ Alkmaar. Il difensore, arrivato in prestito dall’Inter in estate, non è ancora mai stato convocato dalla squadra. Il che porta a porsi nuove domande sulla sua condizione fisica.

NON CONVOCATO – La situazione di Zinho Vanheusden resta un mistero. Dopo l’ennesimo problema al ginocchio dello scorso febbraio durante l’esperienza al Genoa, sembrava che il difensore avesse recuperato sul finire della scorsa stagione. Pronto per iniziare una nuova avventura, in estate è arrivato il prestito in Olanda, all’AZ Alkmaar. Che non è però iniziata nel migliore dei modi. Anche oggi, nella trasferta contro l’Emmen, il giocatore non è presente nella lista dei convocati. Per la decima volta fin dal suo arrivo a luglio, tra Conference League ed Eredivisie. Una situazione che, per Vanheusden e per l’Inter, si spera possa cambiare presto.