Vanheusden ancora a secco, ma il suo AZ Alkmaar vince in extremis

Ancora a secco Zinho Vanheusden con l’AZ Alkmaar. Il difensore in prestito dall’Inter, infatti, anche per la gara di oggi non è rientrato tra i convocati della sua squadra. Il giocatore sta ancora cercando la forma ottimale dopo l’ultimo infortunio.

ZERO MINUTI – Non è ancora ufficialmente iniziata la stagione di Zinho Vanheusden, ancora alla ricerca della miglior condizione dopo l’ultimo infortunio subito. Il difensore dell’Inter è in prestito all’AZ Alkmaar, senza aver però trovato ancora minuti né convocazioni. In attesa di rivederlo in campo, la sua squadra ha ottenuto oggi una vittoria al 90′ contro il Cambuur, dopo aver conquistato pochi giorni fa la qualificazione alla fase a gironi della UEFA Conference League.